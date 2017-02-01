Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Бытовой алкоголизм: как выжить в мире, где все пьют
В ООН высказались о ситуации на Донбассе
Какую тайну скрывал звезда СССР Владимир Коренев
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
«Вошло много танков»: в ДНР рассказали о прорыве ВСУ на Донбассе
Секретарь Порошенко про Авдеевку: почти катастрофа
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
СМИ: 66-летняя Бабкина смутила фанатов снимком без макияжа
Bild: разговор с Путиным для Трампа важнее Меркель
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
8Испанские демоны пробуждают весну
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
11:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В столице Башкирии зафиксировано очередное повышение цен на бензин

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал изменение средних потребительских цен на отдельные виды нефтепродуктов в Уфе, по состоянию на 30 января.

Согласно данным выборочного еженедельного мониторинга, по сравнению с 30 декабря 2016 года больше всего подорожало дизельное топливо — на 1,6 процента. Средняя цена дизтоплива на уфимских АЗС — 38,28 рубля за литр.

На 1,3 процента за это время вырос в цене бензин марки АИ-92 и достиг 35,25 рубля за литр.

На 0,2 процента поднялась стоимость бензина марки АИ-95. Сейчас его можно приобрести в среднем за 38,53 рубля за литр.

Неизменной в Уфе осталась лишь стоимость бензина марки А-76 (АИ-80). Литр бензина этой марки стоит сейчас в среднем 33,60 рубля.

Как сообщало агентство «Башинформ», в конце января бензин подорожал в очередной на автозаправочных станциях «Башнефти». Удорожание коснулось двух марок бензина — АИ-92 и АИ-92 Atum. Цены на них выросли на 20 копеек — 35,10 рубля и 35,70 рубля за литр, соответственно.

В конце декабря 2016 года на автозаправочных станциях «Лукойл-Уралнефтепродукта» также подорожал бензин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россияне с 1 февраля получили право на «дальневосточный гектар»
Что изменится в жизни россиян в феврале
Новые банкноты 200 и 2000 рублей получили свои символы
Стали известны новые обстоятельства крушения Ту-154 в Сочи
Совет Федерации ратифицировал соглашение по «Турецкому потоку»
Названа самая красивая хоккеистка России
Американский ракетный крейсер сел на мель у берегов Японии
Спорт
С китайским оттенком: в Европе закрылось трансферное окно Главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке
Авто
Водитель Nissan решил помериться силой с океаном (видео) Владелец пикапа решил максимально близко полюбоваться морским прибоем. В итоге горе-водителя пришлось спасать с вертолета
Hi-Tech
Фото: какими были магазины электроники в СССР Hi-Tech Mail.Ru делится фотографиями, как люди выбирали технику 50 лет назад
Кино
18-летняя дочь Майкла Джексона дебютирует как актриса Пэрис Джексон сыграет гуру соцсетей — «супершикарную», стильную и устрашающую героиню
Недвижимость
В Москве и Петербурге появится «умное жилье»
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь