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11:53 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Новое жилье в Екатеринбурге подорожало на полмиллиона

В среднем.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге средняя стоимость квартиры в новостройке за истекший год выросла на 15% — с 3,24 миллиона до 3,74 миллиона рублей. В основном рост цен произошел за счет увеличения средней площади квартиры на 10% — до 57 квадратных метров, приводит данные портал N1.ru.

Больше всего подорожали «трешки» — на 18%. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 5%, «однушки» подешевели на 5%.

При этом «квадрат» стал дороже только на 1% — с 63,9 до 64,7 тысячи рублей. Самым дорогим жилым комплексом в 2016 году стала Башня «Исеть», где квадратный метр стоит в среднем 292,3 тысячи рублей, передает «Уралинформбюро».

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