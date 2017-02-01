«Тяжмаш» будет поставлять продукцию в Сербию
Подписан очередной договор о взаимном сотрудничестве АО «Тяжмаш» и Северной корпорации тяжелого машиностроения (Корпорация NHI, Китай), сообщил сайт предприятия 1 февраля.
Подписан очередной договор о взаимном сотрудничестве АО «Тяжмаш» и Северной корпорации тяжелого машиностроения (Корпорация NHI, Китай), сообщил сайт предприятия 1 февраля.
После двух лет переговоров было достигнуто соглашение, в соответствии с которым завод «Тяжмаш», выступая в роли субподрядчика, должен выполнить проектные работы, а также изготовить и поставить продукцию для строящегося в Сербии нового энергоблока на ТЭС
Новый проект подразумевает сооружение современного энергоблока мощностью 350 МВт, а также расширение близлежащей угольной шахты Дормно.
Как отмечается в сообщении, это первое строительство электростанции в Сербии за последнюю четверть века. После пуска ТЭС в эксплуатацию она сможет удовлетворять 20% потребностей страны в электроэнергии, а также позволит создать новые рабочие места для целого округа в ее
В течение 2017 г. специалисты «Тяжмаш» должны будут изготовить и поставить заказчику восемь комплектов основных узлов для новых мельниц: роторы, блоки подшипников и мелющие лопатки. Контрольная сборка и испытания оборудования будут проводиться уже в Китае.