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13:49 (мск), источник: ИА REGNUM

Внесены первые поправки в бюджет Самары-2017: пополнение на 200 млн рублей

Доходы и расходы бюджета Самары на 2017 года увеличатся на 200 млн рублей и составят 13 млрд 906 млн 730,6 тыс. соответственно. Такие данные озвучены на заседание комитета по бюджету, налогам и экономике городской думы, сообщает ИА REGNUM.

Источник: Reuters

Руководитель Департамента финансов и экономического развития мэрии Самары Татьяна Офицерова, докладывая об оптимизации управленческих расходов и оздоровлении финансовой ситуации, доложила: за 2015−2016 годы поступления от МУПов составили 117,5 млн рублей, по предварительным итогам 2016-го в 27 муниципальных предприятиях было сокращено 492 штатные единицы, все МП суммарно изыскали 123,8 млн.

Согласно статистике чиновницы, за счет доли закупок по начальной (максимальной) цене в 2016-м сэкономлено 206,7 млн рублей. Около 128 млн оставила экономия по обслуживанию муниципальных долговых обязательств. В целях сокращения неэффективных расходов на 414,7 млн рублей скорректированы мероприятия городских программ. В прошлом году сумма фактического поступления в бюджет городского округа по исполнительным листам составила 46,5 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Самары в 2017 году будет бездефицитным с одинаковым общим объемом доходов и расходов — 13,7 млрд рублей. Предельный объем муниципального долга в установлен в сумме 15 млрд 98 млн рублей, в том числе по видам долговых обязательств: кредиты, полученные городским округом от кредитных организаций — 13 млрд 659 млн рублей; бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы РФ — 1 млрд 439 млн.

Напомним, в ноябре 2016 года администрация Самары объявила аукцион на перевозку чиновников на работу и домой с 9 января по 29 декабря 2017 года. Начальная цена контракта составила 4,89 млн рублей.

В 2016 году расходы на содержание органов местного самоуправления Самары, включая районные администрации, составили более 1,6 млрд рублей, а на содержание учреждений, выполняющих управленческие функции, — почти 400 млн рублей. Администрации Самары поставлена задача сократить расходы на муниципальное управление на 400 млн рублей — до 1,2 млрд, а расходы на иные учреждения областного центра (без учреждений в сфере образования, культуры, спорта и МФЦ) должны снизится на 15%.

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