Энергосистеме Крыма не хватает 100 МВт

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Энергосистеме Республики Крым не хватает 100 МВт электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на встрече с директором ГУП «Крымэнерго» Виктором Плакидой.

«В зимний период ситуация с электроэнергией стабильная, но есть определенная напряженность, в республике не хватает 100 МВт», — привела слова Аксенова его пресс-служба.

Плакида подтвердил наличие данного дефицита и указал, что «при похолодании эта ситуация обострилась». «Она связана с тем, что сети не всегда готовы в той или иной точке выдавать необходимые параметры, об этом уже говорят наши заявители, такие отклонения возникают», — пояснил глава «Крымэнерго».

При этом Плакида уверен, что «электроэнергии будет достаточно в том случае», если жители «разумно ею распорядятся». «Всегда обращаемся с этим к населению и просим утром и вечером, в часы максимальных нагрузок, не включать без необходимости дополнительные приборы», — указал руководитель энергокомпании.

Он также доложил главе Крыма, что «крупные торговые центры по договоренности переходят на резервные источники снабжения, это делают также гостиничные комплексы». «Благодарны предпринимателям и коммерсантам, которые с пониманием относятся к этой проблеме, дефициту мощности, и тоже переходят на пониженный режим потребления либо включают генераторы. Что касается жалоб по отключению, непогода нам приносит определенные неприятности», — отметил Плакида.

Как сообщал ТАСС, сейчас собственная генерация Крыма дает около 400 МВт, в планах — увеличить показатель вдвое. Полную энергетическую независимость должно обеспечить строительство по федеральной целевой программе двух тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 МВт. Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций (ТЭС) на 470 МВт запланирован в сентябре 2017 г. В 2018 г., когда объекты заработают на полную мощность, к ним добавятся еще 470 МВт.