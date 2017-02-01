Энергосистеме Крыма не хватает 100 МВт
Директор ГУП «Крымэнерго» Виктор Плакида подчеркнул, что «при похолодании эта ситуация обострилась».
Директор ГУП «Крымэнерго» Виктор Плакида подчеркнул, что «при похолодании эта ситуация обострилась».
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Энергосистеме Республики Крым не хватает 100 МВт электроэнергии. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на встрече с директором ГУП «Крымэнерго» Виктором Плакидой.
«В зимний период ситуация с электроэнергией стабильная, но есть определенная напряженность, в республике не хватает 100 МВт», — привела слова Аксенова его
Плакида подтвердил наличие данного дефицита и указал, что «при похолодании эта ситуация обострилась». «Она связана с тем, что сети не всегда готовы в той или иной точке выдавать необходимые параметры, об этом уже говорят наши заявители, такие отклонения возникают», — пояснил глава «Крымэнерго».
При этом Плакида уверен, что «электроэнергии будет достаточно в том случае», если жители «разумно ею распорядятся». «Всегда обращаемся с этим к населению и просим утром и вечером, в часы максимальных нагрузок, не включать без необходимости дополнительные приборы», — указал руководитель энергокомпании.
Он также доложил главе Крыма, что «крупные торговые центры по договоренности переходят на резервные источники снабжения, это делают также гостиничные комплексы». «Благодарны предпринимателям и коммерсантам, которые с пониманием относятся к этой проблеме, дефициту мощности, и тоже переходят на пониженный режим потребления либо включают генераторы. Что касается жалоб по отключению, непогода нам приносит определенные неприятности», — отметил Плакида.
Как сообщал ТАСС, сейчас собственная генерация Крыма дает около 400 МВт, в планах — увеличить показатель вдвое. Полную энергетическую независимость должно обеспечить строительство по федеральной целевой программе двух тепловых электростанций в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 МВт. Ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций (ТЭС) на 470 МВт запланирован в сентябре 2017 г. В 2018 г., когда объекты заработают на полную мощность, к ним добавятся еще 470 МВт.