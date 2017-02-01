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12:30 (мск), источник: АиФ Челябинск

Проезд в транспорте нескольких южноуральских городов подорожал с 1 февраля

Изменения коснутся жителей Копейска, Сатки и Верхнего Уфалея.

Источник: Аргументы и факты

Жители Сатки, Верхнего Уфалея и Копейска с 1 февраля будут платить за поездки в общественном транспорте больше, сообщают в городских администрациях.

Для копейчан с 20 до 23 рублей вырастет цена поездки в маршрутных такси по городу, билет до Челябинска обойдётся в 25 рублей. По словам предпринимателей, повышение связано с увеличением стоимости топлива и запчастей. Стоимость проезда в муниципальном транспорте при этом останется прежней.

В Верхнем Уфалее с начала февраля в городских автобусах билет будет стоить 19 рублей, для пригородных маршрутов цену рассчитают исходя из тарифа 2,2 рубля за один километр пути. В Сатке пассажирам придётся платить 20 рублей на городских и 1,8 рубля за километр — на пригородных маршрутах.

Напомним, в январе также были утверждены новые тарифы на проезд в электричках, теперь один километр пути обойдется южноуральцам в 2,4 рубля.

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