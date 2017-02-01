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12:56 (мск), источник: Вести - Омск

В Омске самая дешёвая продуктовая корзина

Такую информацию сегодня озвучили в городской администрации.

Глава департамента экономической политики Ольга Парфенова отчиталась перед мэром Омска Вячеславом Двораковским о мониторинге цен на социально-значимые продукты питания.

Проверки деятельности предпринимателей в 2016 году проводились каждый месяц. И это дало свои результаты. Стоимость продуктовой корзины в Омске — самая низкая по Сибири.

И составляет 3149 рублей. Для сравнения в соседнем Новосибирске — 3952 рубля. Также Ольга Парфенова добавила, что за прошлый год наблюдалось снижение цен на большинство продуктов питания. Подешевели овощи, фрукты, молочная и мясная продукция, рис, яйцо, рыба и сахар. А вот подорожали всего три продукта: гречка, твердый сыр и картофель. В этом году по словам специалистов, повышение цен обещают в пределах роста инфляции.

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