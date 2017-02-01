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12:25 (мск), источник: РИА Крым

Глава «Крымгазсетей» рассказал, кто будет больше платить за газ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости (Крым). Крымчане, потребившие в этом году газ сверх установленного лимита в 3,5 тысячи кубических метров, в следующем году будут оплачивать голубое топливо по повышенному тарифу.

Источник: Reuters

Об этом в эфире радио «Спутник в Крым» сообщил генеральный директор предприятия «Крымгазсети» Сергей Тарасов.

Годовой лимит газа сокращен с 6 тысяч кубометров до 3,5 тысяч.

«Лимитирование годового потребления связано с энергосбережением. Все-таки лимит в шесть тысяч кубов газа не учитывал меры, которые мы принимаем для энергосбережения, — сказал Тарасов. — Если в течение года превышен лимит, потребитель платит с момента превышения, но на следующий год уже тариф будет по превышенному лимиту. То есть если в 2017 году будет превышен лимит в 3,5 тысячи кубов, то оплата будет производиться по повышенному тарифу. Если же сэкономили, то в следующем году оплата будет по меньшему тарифу».

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), с этого года оптовая цена в размере 1798,2 руб за тысячу кубических метров газа (без НДС) применяется к крымчанам, потребившим за год менее 3,5 тыс кубометров (по одному лицевому счету). Для тех, кто не уложится в лимит, оптовая стоимость газа составит 5344 руб за тысячу кубических метров газа. При этом население будет платить по максимальному тарифу только за газ, потребленный сверх установленного лимита в 3,5 тыс кубических метров.

Комментарии
1
Дима Гулей
А как же быть многодетным семьям и старикам (которые и летом мерзнут).Или вы считаете равноправными (пенсию в 8тыс. и вашу зарплату с премией в 800тыс.р.)Все твари под себя подстраивают.Нафиг им о НАРОДЕ думать -это же (НИЩЕСБРОД).........))))))
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