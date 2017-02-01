Вода из-под крана станет питьевой в Куйбышеве через два месяца

Если раньше работа на объекте текла ни шатко ни валко, то год 2016-й оказался по-настоящему рабочим.



— Все, что было намечено в плане реконструкции, было сделано в первом, уже имеющемся здании, — прокомментировал на месте министр строительства области Сергей Боярский. — Сейчас на территории станции возведен еще один корпус — здание горизонтальных отстойников. Ведется бетонирование ванны, затем последуют монтаж оборудования и пусконаладка.

Длинная история.

Из-за затянувшейся модернизации станции, начавшейся чуть ли не десяток лет назад, сопутствующих скандалов и расползающихся слухов у куйбышевцев долгострой стал источником самых неожиданных легенд. Когда в позапрошлом году губернатор объявил о том, что берет строительство под личный конт­роль, сомневающиеся тоже были.



Но спустя несколько месяцев в городе за счет областного бюджета появились две глубоководные скважины, чуть позже еще две. Это сразу сняло проблему так называемой цветности воды — в здешние водопроводы большая часть воды подается из реки Омь, берущей истоки в болотах Васюганья и отличающейся особым глинисто-кофейным оттенком. А на самой станции закипели работы. Сегодня объект — сдаточный.



— Строительно-монтажные работы по первой ступени очистки будут закончены уже в феврале, — заявил Владимир Филиппович после осмотра хода работ. — Наладка — в марте. В апреле, во время самого сильного паводка, по сути в экстремальной ситуации, будет подан водозабор. Специалисты «Горводоканала» и насосно-фильтровальной станции отработают все технологии, и в первом полугодии мы этот пусковой комплекс закроем. До конца года продолжим небольшие наладочные, дополнительные работы по доведению до идеального состава воды, которая должна отвечать всем санитарно-эпидемиологическим нормам.



Впрочем, качество воды, уверены специалисты, заметно изменится уже в апреле, после пуска первого этапа.



Особое решение.

Глава области не только провел ревизию реконструкции, но и особым решением дал задание: включить в третий этап работ «поддерживающий» ремонт тех мощностей, которые уже имеются, чтобы довести объект, снабжающий питьевой водой город, до нормального состояния.



Естественно, визит губернатора на многострадальную НФС оказался главной темой разговоров куйбышевцев.



— Я живу в благоустроенной квартире, — делится житель города Владимир Березовский. — Бывали дни, когда из крана шла то желтая, то светло-коричневая вода. А какой был осадок! Естественно, ездил, как и мои соседи, за питьевой водой на колонку в Гуляевском жилмассиве. Но и там качество не то… А постоянно покупать бутилированную воду не по карману. Ну, а раз внимание к нашей проблеме есть на таком уровне, значит ее решат.



Уверенность эту разделяют сегодня многие. И лишним поводом для нее стало намерение областной власти создать на базе Куйбышева и Барабинска промышленно-логистический центр — уменьшенную копию Новосибирской агломерации.

Комментарий.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области:

— В прошлые годы проект реконструкции не предусматривал увеличение объемов потребляемой воды — 6 500 кубометров в сутки. Сейчас мы заложили 9 тысяч, чтобы был резерв. Через два-три месяца снова приедем сюда — уже для рассмотрения перспектив развития здесь промышленной площадки. Это нефтеперерабатывающий завод, завод по сжижению и развозке газа. Есть еще одна перспективная задача, которую мы обсуждали с правлением «Газпрома», — расширение мощностей газораспределительной станции, которая обслуживает и Барабинскую, и Куйбышевскую зоны.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 5 от 1 февраля 2017 года.