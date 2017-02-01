В Омске треснувшую девятиэтажку подперли деревянными столбами
Судьба одной из омских девятиэтажек по улице Рокоссовского попала под зависимость от деревянных столбов.
Судьба одной из омских девятиэтажек по улице Рокоссовского попала под зависимость от деревянных столбов.
Такое решение приняли коммунальщики, пытаясь сохранить целостность дома
По словам жильцов, бывший квартиросъемщик сделал перепланировку в квартире, а позже скончался. Конструктивные изменения якобы и повлияли на целостность дома.
«Побывал в проблемном доме через день после того, как были сделаны снимки. Трещины на стене продолжают расширяться, появились новые. 4 из 8 деревянных подпорок из бруса 15Х15 продолжают крениться. В подпорках появились новые трещины, деревянные штапики, которые рабочие УК вбивали между подпорками и плитой, вдавились в брусья — такого никаким инструментом не сделаешь. Брусья сминаются как резиновые. В общем полное ощущение, что под весом верхних этажей несущая стена продолжает крениться и сдвигаться, причем за день сдвиг миллиметра на три, это очень много и чрезвычайно опасно для всего дома», — заявил «СуперОмску» общественник Дмитрий Петренко.
В настоящий момент Управляющая компания и жильцы отправили просьбы о помощи в МЧС, мэрию Омска и облправительство. Но пока ответа на них не получили.