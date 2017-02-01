В Омске треснувшую девятиэтажку подперли деревянными столбами

Из-за отсутствия прямого виновного люди теперь ищут новых ответственных за ремонт. Жильцы вменяют обязанность по ремонту УК, но там заявили, что всему виной бракованная плита. Коммунальщики не стали делать ремонт, сославшись, что это обязанность мэрии, и ограничились деревянными подпорками.

«Побывал в проблемном доме через день после того, как были сделаны снимки. Трещины на стене продолжают расширяться, появились новые. 4 из 8 деревянных подпорок из бруса 15Х15 продолжают крениться. В подпорках появились новые трещины, деревянные штапики, которые рабочие УК вбивали между подпорками и плитой, вдавились в брусья — такого никаким инструментом не сделаешь. Брусья сминаются как резиновые. В общем полное ощущение, что под весом верхних этажей несущая стена продолжает крениться и сдвигаться, причем за день сдвиг миллиметра на три, это очень много и чрезвычайно опасно для всего дома», — заявил «СуперОмску» общественник Дмитрий Петренко.