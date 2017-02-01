В Краснодаре и Динском районе выбрали регионального оператора для сбора отходов

Эта компания станет региональным оператором по сбору, переработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Краснодаре и Динском районе. Предприятие выиграло конкурс и уже подписало соглашение с министерством ЖКХ и ТЭК Краснодарского края сроком на десять лет. В обязанности компании будет входить увеличение оборота вторсырья и обеспечение поэтапного внедрения раздельного сбора мусора.

Генеральный директор «Мусороуборочной компании» Валерий Облогин заявил, что жителям Краснодара и Динского района не стоит опасаться роста тарифов.

«Резкого подорожания стоит ждать лишь тем территориям, где оператору придется вкладывать существенные инвестиции в оснащение транспорта системами спутниковой навигации ГЛОНАСС, обустройство площадок, полигоны хранения и утилизации, покупку спецтехники», — цитирует Облогина «Коммерсантъ».

Как сообщали Юга.ру, в ноябре правительство утвердило новые правила сбора мусора.