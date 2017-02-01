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12:57 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Нацбанк проверит работу всех обменников в Украине

НБУ за полгода проверил 362 обменника и до конца года планирует охватить проверками всю Украину.

Источник: Telegraf.com.ua

Национальный банк Украины за полгода провел 362 проверки пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений и планирует к концу года охватить проверками всю территорию Украины.

Как сообщается на сайте НБУ, большинство выявленных нарушений не существенны и могут быть устранены самостоятельно. Среди нарушений — отсутствие в пунктах обмена валюты наглядной информации, регламентирующей деятельность пункта, включая копии приказов, постановлений и лицензий, а также отсутствие у кассиров документов, удостоверяющих их личность.

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По информации регулятора, проверки проводились в Киеве и Киевской области, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Ривненской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

«Цель Нацбанка — выявить системные нарушения в работе небанковских финансовых учреждений Украины и помочь им самостоятельно устранить выявленные недостатки. В большинстве случаев именно так и происходит. Однако иногда реакция владельцев обменных пунктов на проверки НБУ вызывает недоумение. Некоторые из них, узнав о проверке, временно закрывает обменники, что наталкивает на мысль о желании скрыть какие-то серьезные нарушения в работе этих обменных пунктов», — отметил директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

По его словам, подобные действия дают повод регулятору дополнительно проверить деятельность таких небанковских финучреждений. Нацбанк напомнил, что по состоянию на 1 января генеральные лицензии на проведение валютообменных операций имели 30 небанковских финучреждений и «Укрпочта».

Как сообщалось, Национальный банк в ходе проверок в Киеве обнаружил 39 нелегальных пунктов обмена валют, о которых уведомил правоохранительные органы. Впоследствии 18 из обнаруженных незаконных обменников зарегистрировались как легальные подразделения финансовых компаний «Икс», «Смарт Финэксперт», «Финод», «Либерти Финанс», «Альфа-Инвест Групп». В 2016 году эксперты оценивали ежемесячный объем теневого валютного рынка в Украине в 1 миллиард долларов, что, по их мнению, создавало дополнительное девальвационное давление на гривню и осложняло работу официального валютного рынка.

С начала 2017 года в рамках обновленного законодательства пенсионный сбор с валютообменных операций отменен, что, по оценкам НБУ, окажет позитивное влияние на валютный рынок, однако полная ликвидация теневого валютного рынка возможна только после устранения теневой экономики в стране.

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