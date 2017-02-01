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13:18 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии подорожали продукты

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В республике вновь подорожал ряд социально значимых продуктов. Данные выборочного еженедельного мониторинга по состоянию на 30 января приводит Башкортостанстат.

Больше других вырос в цене за неделю картофель — на 3,8 процента. Сейчас приобрести его можно в среднем за 19,72 рубля за килограмм.

На 1,8 процента поднялась в регионе стоимость шлифованного риса и достигла 50,29 рубля за килограмм.

Замыкает тройку чай черный байховый — 661,72 рубля с ростом на 1,2 процента к уровню средних цен на 23 января.

На 1,1 процента подорожало за неделю подсолнечное масло — 102,84 рубля.

На пятом месте — пшеничная мука и сливочное масло, подорожавшие за это же время на 0,9 процента. Килограмм муки в Башкортостане стоит сейчас в среднем 29,92 рубля, сливочного масла — 473,87.

В числе подорожавших за неделю цене оказались также вермишель (46,56 рубля), яблоки (73,15), куры охлажденные и мороженые (129,37), молоко цельное стерилизованное 2,5−3,2 процента жирности (61,39 рубля за литр), а также сыры сычужные твердые и мягкие (413,55).

Незначительно подешевели в регионе говядина (кроме бескостного мяса) — до 297,90 рубля, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов — 42,64, хлеб из ржаной муки и смесь ржаной и пшеничной муки — 42,57, свинина (кроме бескостного мяса) — 240,46, поваренная соль — 9,23, а также баранина (кроме бескостного мяса) — 348,22, рыба мороженая неразделанная — 129,25, молоко цельное пастеризованное 2,5−3,2 процента жирности — 45,21 за литр и гречневая крупа-ядрица — 65,34 рубля. Снижение цен на эти продукты составило менее 1 процента.

Менее чем на два процента подешевели сахар-песок — до 43,97 рубля, куриные яйца — 59,35 рубля за 10 шт., репчатый лук — 20,13 рубля, пшено — 26,19 рубля, морковь — 22,24 рубля и свежая белокочанная капуста — 16,79 рубля за килограмм.

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