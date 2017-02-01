Медведев увеличил субсидию на мелиорацию сельхозземель Калининградской области в 30 раз

Как сообщили «Новому Калининграду.Ru» в пресс-службе регионального правительства в среду, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Объем федеральной субсидии на мелиорацию, как отметили в пресс-службе, вырос более чем в 30 раз — в 2016 году эта сумма составляла 1,69 млн рублей. Всего на мелиоративные работы в 2017 году планируется потратить более 150 млн рублей, включая 21 млн из областного бюджета и около 80 млн собственных средств сельхозпроизводителей.

За счёт программы по развитию мелиорации предполагается ввести в оборот 7 тыс гектаров ранее неиспользованных сельхозугодий. В 2016 году благодаря мелиоративным работам удалось ввести в оборот лишь 1,3 тыс гектаров.