Медведев увеличил субсидию на мелиорацию сельхозземель Калининградской области в 30 раз
50,4 млн рублей выделил федеральный бюджет на программу мелиорации земель сельхозназначения в Калининградской области.
50,4 млн рублей выделил федеральный бюджет на программу мелиорации земель сельхозназначения в Калининградской области.
Как сообщили «Новому Калининграду.Ru» в
Объем федеральной субсидии на мелиорацию, как отметили в
За счёт программы по развитию мелиорации предполагается ввести в оборот 7 тыс гектаров ранее неиспользованных сельхозугодий. В 2016 году благодаря мелиоративным работам удалось ввести в оборот лишь 1,3 тыс гектаров.