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13:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэрия оплатит расчистку крыш у аварийных домов Новосибирска

С начала года на борьбу со снегом из резервного фонда выделено 68 млн рублей, рассказал начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска Александр Ерохин на пресс-конференции ВГТРК «На Вертковской».

Мэрия выделит субсидию на восполнение затрат по привлечению дополнительной техники для расчистки заснеженных крыш у 631 аварийного дома. «Все мы понимаем, что у жильцов аварийных домов нет средств для оплаты дополнительной работы управляющей компании по привлечению спецтехники для расчистки кровель, поэтому мэрия выделит на это средства», — пояснил Ерохин.

Также мэрия оплатит расчистку снега придомовых территорий у 437 жилых домов, расположенных на низких участках города. Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии определил эти дома как наиболее подверженные затоплению на период весеннего паводка.

Всего с начала 2017 года на расчистку города от снега было выделено 68 млн из резервных фондов городского и областного бюджетов, средства изначально не были запланированы на эту статью расходов.

«На сегодняшний день из города вывезено уже 2,5 млн кубометров снега, в сравнении с прошлым годом — 900 тысяч кубометров. Это удалось благодаря введению ЧС», — рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Сергей Райхман.

Всего в сутки вывозится 25 тысяч кубометров снега. Благодаря работе двух снегоплавильных станций в сутки утилизируется до 15 тысяч кубометров снега.

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