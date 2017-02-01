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13:50 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор предлагает штрафовать за ввоз в РФ санкционной продукции

Для обычных граждан законопроект предусматривает штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб.

Источник: Reuters
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор разработал законопроект, согласно которому в Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится статья о реализации, хранении и транспортировании запрещенных к ввозу в РФ товаров, максимальное наказание по которой будет установлено в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных актов.

Так, за правонарушение законопроектом предполагается наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. руб. Во всех случаях предусматривается также возможность конфискации санкционной продукции.

Комментарии
1
Иван Петров
Усё прально.
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