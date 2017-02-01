Роспотребнадзор предлагает штрафовать за ввоз в РФ санкционной продукции

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Роспотребнадзор разработал законопроект, согласно которому в Кодекс РФ об административных правонарушениях вводится статья о реализации, хранении и транспортировании запрещенных к ввозу в РФ товаров, максимальное наказание по которой будет установлено в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

Соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных актов.

Так, за правонарушение законопроектом предполагается наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 3 до 5 тыс. руб., на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., на юридических лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. руб. Во всех случаях предусматривается также возможность конфискации санкционной продукции.