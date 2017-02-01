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13:58 (мск), источник: ТАСС

Аэропорт Новосибирска планирует расширить терминальный комплекс почти вдвое

Подготовка проекта реконструкции начнется в 2017 году.

НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Новосибирский международный аэропорт Толмачево планирует увеличить площадь терминального комплекса почти вдвое, сообщил в пресс-центре ТАСС генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

«Общая площадь терминального комплекса, которая сейчас составляет 53 тыс. кв. метров, должна увеличиться до 98 тыс. кв. метров. Количество телетрапов должно увеличиться с пяти до девяти», — сказал Янкилевич.

Он отметил, что в 2017 году начнется подготовка проекта реконструкции. Помимо увеличения площади, должны быть соединены два терминала — внутренних и международных линий. Сейчас их соединяет специальная галерея.

Стоимость первой очереди проекта составит около 1,2 млрд рублей, его общая стоимость — около 2 млрд рублей. Реконструкция запланирована на 2017−2018 годы.

Толмачево — крупнейший за Уралом международный авиаузел. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных — 1300 пассажиров в час. Аэропорт связан регулярными рейсами с крупнейшими городами России, населенными пунктами Сибири, а также Болгарией, Германией, Китаем, Грецией и другими странами.

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