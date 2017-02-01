Аэропорт Новосибирска планирует расширить терминальный комплекс почти вдвое
Подготовка проекта реконструкции начнется в 2017 году.
Подготовка проекта реконструкции начнется в 2017 году.
НОВОСИБИРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Новосибирский международный аэропорт Толмачево планирует увеличить площадь терминального комплекса почти вдвое, сообщил в
«Общая площадь терминального комплекса, которая сейчас составляет 53 тыс. кв. метров, должна увеличиться до 98 тыс. кв. метров. Количество телетрапов должно увеличиться с пяти до девяти», — сказал Янкилевич.
Он отметил, что в 2017 году начнется подготовка проекта реконструкции. Помимо увеличения площади, должны быть соединены два терминала — внутренних и международных линий. Сейчас их соединяет специальная галерея.
Стоимость первой очереди проекта составит около 1,2 млрд рублей, его общая стоимость — около 2 млрд рублей. Реконструкция запланирована на 2017−2018 годы.
Толмачево — крупнейший за Уралом международный авиаузел. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1800 пассажиров в час, на международных — 1300 пассажиров в час. Аэропорт связан регулярными рейсами с крупнейшими городами России, населенными пунктами Сибири, а также Болгарией, Германией, Китаем, Грецией и другими странами.