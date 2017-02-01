В резервном фонде Новосибирска не осталось денег на уборку снега

Сергей Райхман, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска: «Будем корректировать бюджет в марте месяце — это сессионная процедура, мы эту процедуру готовим, поэтому естественно будем корректировать бюджет, а сейчас пока тратим те деньги, которые у нас есть, берем из бюджета, еще раз говорю, летнего периода, а потом уже будем корректировать в рамках сессии городского совета».

Это значит, что финансирование других статей расходов города — могут сократить. Пока тратят то, что должно было пойти на летнюю уборку. Чтобы привлечь дополнительные средства сейчас — в Новосибирске дважды вводили режим ЧС. Последний действует и сегодня. Отменять его до конца февраля не планируют. Уборочная техника по-прежнему работает круглосуточно. С центральных магистралей техника переместилась на второстепенные улицы. Снега — много. Но как говорят синоптики — это не рекорд. Всё ещё в руках погоды. В феврале осадков ожидают больше нормы.