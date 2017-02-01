Почти на 90 млрд тенге оштрафовали казахстанцев в 2016 году

Председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда Айгуль Кадырбаева в ходе пресс-конференции в СЦК сообщила о результатах рассмотрения дел по административному судопроизводству за 2016 год.

«При рассмотрении административных дел тенденция идёт к тому, что административные взыскания в виде административного ареста сокращаются. И, наоборот, увеличилось количество лиц, привлечённых к административной ответственности и взысканию в виде штрафа. При этом общая сумма наложенных штрафов судами республики составила более 89 млрд тенге», — сообщила она в ходе пресс-конференции в СЦК.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абай Рахметулин сообщил о штрафах, наложенных за коррупционные преступления.

«Судами было наложено штрафов в размере около трёх млрд тенге. На сегодня по всем вступившим приговорам 84% полностью исполнены, и виновные лица в бюджет заплатили эти деньги. По остальным они ещё не вступили, находятся на стадии исполнения», — уточнил он.