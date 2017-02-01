Екатеринбуржцев выстраивают в очередь за чистой горячей водой

1 февраля 2017 года министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов проведет совещание, посвященное внедрению закрытой системы теплоснабжения в Екатеринбурге. На нем будет определен перечень домов, которые станут «первыми ласточками». Как пояснил «Уралинформбюро» Николай Смирнов, речь пойдет о многоэтажках в Юго-Западном микрорайоне.

Сейчас в столице Урала ГВС и отопление идет от одного теплоисточника. По сути, из кранов течет техническая вода, которой наполняют батареи. При закрытии системы потоки разделят. ГВС будет подаваться с «Водоканала» в дом, где предусмотрен нагрев в индивидуальном тепловом пункте (ИТП). А жидкость для отопления пойдет с теплоисточников.

Согласно федеральному законодательству, российские города должны закрыть схемы теплоснабжения к 2022 году. По мнению экспертов, данные сроки нереальны. Для того, чтобы только оборудовать Екатеринбург ИТП, необходимо найти 22 миллиарда рублей. Еще как минимум столько же понадобится на модернизацию сетевого хозяйства.