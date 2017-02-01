Мэрия Воронежа объявила конкурс на застройку ветхого квартала в Коминтерновском районе

Администрация Воронежа объявила о проведении аукциона на право заключения договора на развитие застроенной территории площадью 3,9 га, ограниченной улицами Московский проспект — 45 Стрелковой дивизии — Славы — переулок Ракетный. Постановление опубликовали на сайте мэрии 26 января. Начальная цена права на заключение договора — 4,5 млн рублей. Аукцион пройдет 27 февраля.

Инвестору предстоит снести 20 двухэтажных и трехэтажных жилых домов, гараж и тепловой пункт (ТП) на улицах 45 Стрелковой дивизии, Славы, а также переулке Славы и Московском проспекте. На освобожденной от старых домов территории победитель аукциона возведет новые здания.

Один аварийный дом — № 9 на улице Славы — уже расселили. За счет муниципального жилищного фонда также расселили четыре помещения в домах № 4, № 14 и № 7 на переулке Славы. Инвестор возместит затраты жилфонда в размере более 5 млн рублей в течение одного месяца с даты подписания настоящего договора. Согласно договору, инвестор обязан расселить оставшихся жильцов и предоставить им благоустроенные жилые помещения взамен изымаемых.

Заявки на участие в аукционе принимаются в управлении строительной политики Воронежа (улица Кольцовская, 45, каб. 318).

Контекст

В программу «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» входят 23 территории общей площадью 202 га. На земельных участках располагаются 711 домов. Снести ветхое жилье и отстроить кварталы заново планируют до 2020 года. В мэрии допускают, что срок действия программы продлят.

Мэрия приняла решение о первоочередном развитии девяти застроенных территорий, в которые и входит участок, ограниченный улицами Московский проспект — 45 Стрелковой дивизии — Славы — переулок Ракетный.

Администрация города уже нашла инвесторов для развития застроенных территорий, ограниченных улицами 9 Января — Краснодонская — Семилукская; Конструкторов — Крымская — Пирогова; переулком Политехнический — улицей Елецкая; улицами Серова — Ленинградская — Брусилова. Расселение будет вестись за счет инвесторов — АО «ДСК», ООО «РемСтрой» и ООО «Черноземспецстрой».