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14:32 (мск), источник: НТА-Приволжье

Девять видов продуктов подорожали в Нижегородской области более чем за 10% за 2016 год

Нижний Новгород. 1 февраля. НТА-Приволжье — Девять видов продуктов подорожали в Нижегородской области более чем за 10% за 2016 год.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщили в управлении федеральной антимонопольной службы по региону, в основном подорожали хлеб, мясные продукты и гречневая крупа.

Согласно информации, в период с 1 января 2016 по 1 января 2017 года больше всего выросла стоимость черного чая — на 21,77%, далее следуют картофель с ростом на 21,43%, гречневая крупа, стоимость 1 кг которой выросла на 21,37%, а также сливочное масло с ростом 18,13%.

Удорожание отмечается практически по всем группам мясных продуктов — стоимость 1 кг говядины выросла с 321 до 383 рублей, курицы с 109 до 127 рублей. Исключение составила свинина, стоимость которой упала с 251 до 210 рублей за 1 кг.

Также на 12,29% подорожал батон, на 14,75% черный хлеб, на 9,5% вермишель, на 7,55% спреды. Также подорожали крупы — рис на 9,51%, пшено на 6,57% и геркулес на 6,87%. В границах 5−6% подорожало подсолнечное масло, молоко и соль.

Подешевели за год в основном овощи — на 32% упала стоимость 1 кг моркови, на 16,45% яблок, на почти на 39% снизилась стоимость капусты ни на 6,19% стоимость 1 кг лука. Также на 12,47% снизилась стоимость сахара и на 12,99% десятка куриных яиц.

Напомним, что доходы нижегородцев в 2016 году снизились на 6,5% по сравнению с 2015 годом.

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