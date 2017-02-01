Челябинская область увеличила на 75 млн руб. финансирование высокотехнологичной медпомощи

ЧЕЛЯБИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Власти Челябинской области выделили на высокотехнологичную медпомощь (ВМП) около 687 млн рублей в 2017 году, сообщили в пресс-службе областного Министерства здравоохранения.

«Объем средств, выделенных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в программу обязательного медстрахования (ОМС), в Челябинской области в 2017 году вырос. Из областного бюджета на софинансирование программы ВМП будет направлено около 687 млн рублей. В 2016 году было почти 612 млн рублей», — сказали в Минздраве.

Там добавили, что с учетом федерального софинансирования всего на оказание ВМП регион в 2017 году планирует потратить 871 млн рублей (736 млн рублей в 2016 году).

По официальным данным, в 2016 году эти средства позволили оказать ВМП 6 975 пациентам в клиниках на территории Челябинской области. Еще 11 109 жителей региона получили ВМП за счет средств ОМС в учреждениях Челябинской области и 605 — на других территориях.

В программу ОМС не входят те виды ВМП, которые требуют уникальных методик и самого сложного оборудования — они являются наиболее дорогостоящими: например, трансплантация органов, брахитерапия, кохлеарная имплантация и другие.