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14:31 (мск), источник: АиФ Омск

С 1 июля в Омской области появится норматив на ОДН по сточным водам

К этому сроку также пересмотрят действующие нормативы и по другим ресурсам и приблизят их к реальности.

Источник: РИА "Новости"

Региональная энергетическая комиссия к 1 июля рассчитает новый тариф на ОДН — по сточным водам. Об этом рассказал на круглом столе в пресс-центре «АиФ в Омске» Алексей Тихомиров, заместитель председателя РЭК Омской области.

Не позднее этой даты чиновники также должны пересмотреть действующие нормативы по горячей и холодной воде и электроэнергии и сделать их более адекватными.

Напомним, что с этого года плата за ОДН вошла в состав квитанции за содержание жилья. Теперь она не рассчитывается исходя из разницы показаний общедомового прибора учёта и индивидуальных счётчиков в квартирах, а выставляется по нормативу. Суммы в квитанциях омичей выросли в разы.

«Мы получили массу обращений относительно размера ОДН и порядке начисления. Здесь проблема складывается из двух моментов. Во-первых, необходимо переоценить установленные значения, чтобы фактическое потребление соответствовало установленным нормативам. Это работа РЭК, мы должны исполнить свои полномочия, лучше досрочно, — объясняет Алексей Тихомиров. — Во-вторых, сейчас законодатель не предусматривает использование показаний счётчиков для определения количества ресурса по ОДН. Возможность изменить способ оплаты — вне компетенции органов региональной власти. Этот вопрос может быть решён только на федеральном уровне».

Нормативы, которые действуют сегодня, были установлены в 2012 году на основании показаний приборов учёта, полученных в 2011-м, и определены разными методами. Так, использовали две методики. Первая — метод аналогов: формируется выборка жилых домов, в которых есть исправные приборы учёта. Норматив по электрической энергии установлен именно этим методом, то есть показания счётчиков группы жилых домов применили ко всем домам в регионе.

Что касается, норматива по холодному и горячему водоснабжению, то в подавляющем большинстве установлен так называемым расчётным методом. Его использовали, когда не набиралось необходимое количество домов со счётчиками.

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