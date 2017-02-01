С 1 июля в Омской области появится норматив на ОДН по сточным водам
К этому сроку также пересмотрят действующие нормативы и по другим ресурсам и приблизят их к реальности.
К этому сроку также пересмотрят действующие нормативы и по другим ресурсам и приблизят их к реальности.
Региональная энергетическая комиссия к 1 июля рассчитает новый тариф на ОДН — по сточным водам. Об этом рассказал на круглом столе в
Не позднее этой даты чиновники также должны пересмотреть действующие нормативы по горячей и холодной воде и электроэнергии и сделать их более адекватными.
Напомним, что с этого года плата за ОДН вошла в состав квитанции за содержание жилья. Теперь она не рассчитывается исходя из разницы показаний общедомового прибора учёта и индивидуальных счётчиков в квартирах, а выставляется по нормативу. Суммы в квитанциях омичей выросли в разы.
«Мы получили массу обращений относительно размера ОДН и порядке начисления. Здесь проблема складывается из двух моментов.
Нормативы, которые действуют сегодня, были установлены в 2012 году на основании показаний приборов учёта, полученных в 2011-м, и определены разными методами. Так, использовали две методики. Первая — метод аналогов: формируется выборка жилых домов, в которых есть исправные приборы учёта. Норматив по электрической энергии установлен именно этим методом, то есть показания счётчиков группы жилых домов применили ко всем домам в регионе.
Что касается, норматива по холодному и горячему водоснабжению, то в подавляющем большинстве установлен так называемым расчётным методом. Его использовали, когда не набиралось необходимое количество домов со счётчиками.