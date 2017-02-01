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14:29 (мск), источник: Югополис

Краснодарцы начали платить за услуги ЖКХ по новым правилам

Изменения в первую очередь затронут собственников квартир, которые не спешат ставить счетчики.

Источник: РИА "Новости"

В январе начали действовать изменения в сфере оплаты услуг ЖКХ, принятые правительством РФ. Так, увеличен коэффициент, который применяется при начислении платы за обогрев помещений. Если с октября для домов, не оборудованных приборами учета на тепло, применялся коэффициент 1,4, то теперь — 1,5. Ощутимое повышение уже почувствовали на себе жители более 500 многоэтажек Краснодара, где не пожелали ставить такие приборы.

По тому же закону аналогичное повышение + 50% к размеру платы ожидает и тех, кто до сих пор не поставил счетчики за воду и электроэнергию непосредственно в квартирах, несмотря на наличие технической возможности. Отсутствие счетчика теперь будет являться поводом для отказа в перерасчете для краснодарцев, которые покидают квартиру на долгое время:

В некоторых домах жители вынуждены были платить сверх собственного потребления ощутимые суммы. В основном это характерно для многоэтажек, где много квартирантов, квартир без счетчиков, либо граждан, которые не вовремя или неправильно подавали показания. По новым правилам теперь им будет сложнее перекладывать свои расходы на плечи других:

Как пояснили «Югополису» в отделе оплаты ЖКУ ГУК-Краснодар, теперь для того, чтобы зафиксировать проживание нескольких незарегистрированных граждан, не нужно обращаться в ФМС или к участковому: для этого достаточно акта, подписанного членами Совета дома и представителями управляющей компании. Это значит, сколько людей фактически проживают в квартире, такое количество и будет отражено в квитанции. Изменения коснулись также новостроек и помещений многоквартирных домов, в которых собственники не спешат регистрироваться. Теперь, если в квартире еще не зарегистрирован вообще никто, начисление ведется по количеству собственников жилья.

Также теперь законодательно закреплено право управляющей компании устанавливать в любой квартире антимагнитные пломбы. В случае, если обнаружится факт вмешательства, абоненту доначислят суммы, в разы превышающие возможную «экономию» от махинаций.

Чтобы вернуть в квартиру свет, горячую воду или нормально пользоваться водоотведением после ограничения, раньше достаточно было просто оплатить долг. Теперь придется дополнительно потратиться и на оплату услуг организации, которая занималась ограничениями и возобновлением подачи ресурса, — обычно это несколько тысяч рублей. При этом штрафы и пени за неплатежи будут указаны в обычной квитанции за ЖКУ, а не только в долговой. Это тоже нововведение, которое начало действовать с января 2017 года.

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