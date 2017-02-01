Мэрия Калининграда просит УК согласовывать ремонт фасадов с архитектором

Как сообщалось ранее, местными нормативами установлена обязательная подготовка паспорта фасадов. Это один из документов, необходимый для проведения капремонта, поскольку наружные стены дома являются общим имуществом.

«Паспортизация фасадов помогает поддерживать в исправном состоянии наружные стены зданий и сооружений, — объяснил главный архитектор Калининграда Вячеслав Генне. — Фасад — образно говоря, живой организм. Он может перестраиваться и перекрашиваться, поэтому и должна быть определенная архивация его состояния. Еще одна из стоящих перед нами задач — это повышение у собственников и арендаторов чувства ответственности за здания. Третья наша задача при проведении паспортизации — это улучшение визуального облика города».

Напомним, что к ЧМ-2018 в Калининграде отремонтируют фасады 93 домов вдоль «протокольных маршрутов».