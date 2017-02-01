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14:27 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

«Построенные до 2010 года дома Дзержинска Нижегородской области находятся в зоне риска из-за карста», — Роман Шилов

«Построенные до 2010 года дома Дзержинска Нижегородской области находятся в зоне риска из-за карстовых явлений», — считает руководитель центра экологических действий «Зеленый патруль» Роман Шилов.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По его словам, 2010 год — своеобразная точка водораздела, когда на смену устаревшим СНиПам пришли СП (своды правил), которые ужесточили требования к жилищному строительству и стали обязательными. «Жители, проживающие в домах построенных после 2010 года, могут спать спокойно. Остальным нужно быть начеку — “карстовый апокалипсис” может постучаться в любом из старых домов, и тому есть объяснение», — заявил эксперт.

Он также добавил, что «основная подземная защита домов от карста — это правильно рассчитанные для конкретного участка фундаменты. Для надземной части домов — это монолитные противокарстовые железобетонные пояса, разгрузочные пояса, диафрагмы жесткости. Но все это стало обязательным лишь в 2010-м».

Как отметил руководитель центра, до 2010 года проектировщики и строители руководствовались СНиПами, которые были приняты еще в 80-е годы прошлого века. «Они просто устарели! К тому же, начиная с 60-х годов, все дома в СССР строились по общим типовым проектам, которые, естественно, далеко не всегда предусматривали необходимую противокарстовую защиту. То есть защиту от карста могли сделать, а могли и не сделать. Все мы прекрасно понимаем, что типовой проект не всегда подходил под конкретные геологические условия участка.

К тому же у строек эпохи социализма имелись свои особенности и не всегда хорошие. Дома часто сдавались второпях, к круглым датам, к юбилеям партийных вождей. Строили, будто штурмовали — говорил мой дед. Было даже такое слово жаргонное — «штурмовщина», — рассказал Шилов.

Эксперт напомнил, что «печально известный дом на Буденного 6А, из которого эвакуировали жителей, построен в 1976 году. Он из тех самых типовых домов времен «штурмовщины». А сколько еще в Дзержинске подобных старых домов, которые теперь трещат по швам?

Внимательно посмотрите на свои «хрущевки» и «панельки». А что там скрывается под землей?" «Я и мои коллеги обошли сотни старых жилых домов Дзержинска. Трещины есть примерно на каждом втором. Думаю, что весна и лето-2017 для жителей Дзержинска станет тревожной. Большие зимние перепады температур и огромное количество снега. Все это означает, что будет много талой воды и подземных вод тоже. Не все старые постройки это выдержат», — уверен руководитель центра. По мнению эксперта, на вопрос, что делать, ответ один: прежде всего, быть бдительными. «Ну, а самый верный способ, он же, правда, и самый хлопотный — нужно отыскать дома, построенные после 2010 года и туда переселиться: жизнь всего одна», — резюмирует он.

Напомним, администрация Дзержинска продлила запрет на посещение аварийного дома до 1 марта 2017 года. Как сообщалось в феврале 2014 года, администрация Дзержинска заключила договор об информационном сотрудничестве с центром экологических действий «Зеленый патруль».

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