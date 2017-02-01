В Прикамье в прошлом году сдали более 17 тысяч квартир

Площадь введенного жилья составила 90,4% к соответствующему периоду 2015 года, сообщает Пермьстат. Индивидуальными застройщиками за счѐт собственных и привлечѐнных средств построены жилые дома общей площадью 297,9 тысяч кв.м., или 66,0% к январю — декабрю 2015 года.

За двенадцать месяцев 2016 года объѐмы возведения жилых домов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года возросли на территории 17 городских округов и муниципальных районов. Одновременно с этим произошло снижение объѐмов жилищного строительства в 29 муниципальных образованиях края. Наиболее заметный спад наблюдается в Красновишерском, Александровском, Большесосновском, Добрянском, Гремячинском, Соликамском и Уинском районах. Здесь объемы вводимого в строй жилья упали более чем на 50%.