Башкирия получит финансовую поддержку на компенсации пожилым за капремонт

Как поясняется на сайте Кабмина, субсидии будут предоставляться на компенсацию расходов, рассчитанных исходя из минимального размера взноса на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. Льготы по оплате предоставляются одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, — в размере 50 процентов, 80 лет — в размере 100 процентов, а также входящим в состав семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, — в размере 50 процентов, 80 лет — в размере 100 процентов.

Правительство РФ распределило субсидии 2017 года в объеме 2,38 млрд рублей между бюджетами 85 субъектов.