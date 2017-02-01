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14:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

Проектирование ВСМ Москва — Казань могут завершить в мае-июне этого года

(Казань, 1 февраля, «Татар-информ»). ОАО «РЖД» собирается завершить проектирование ВСМ Москва — Казань в мае-июне этого года. Об этом президент компании Олег Белозеров заявил в Совете Федерации, передает ТАСС.

Источник: Reuters

По его словам, сейчас проект участка Москва — Владимир уже отправлен в Главгосэкспертизу.

Ранее глава РЖД заявлял, что эксплуатация ВСМ может начаться до 2022−2023 годов.

Напомним, высокоскоростная магистраль Москва — Казань является крупнейшим инфраструктурным проектом ОАО «Российские железные дороги» на ближайшие годы. Общая стоимость строительства превышает 1 трлн рублей.

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