В бюджет Крыма от туротрасли поступило более 2,3 млрд рублей

По информации министерства, за 2015 год от этой отрасли бюджет пополнился на 2 млрд 055,1 млн рублей.

«По данным Управления ФНС по Республике Крым, за 2016 год налоговые поступления в бюджет от туристкой отрасли составили 2 млрд 362,87 млн рублей. При этом налоговые поступления в бюджет от субъектов туристкой отрасли составили 2 млрд 343,85 млн рублей», — сообщили в пресс-службе министерства.

В этом году Крым посетило 5 млн 573 тысячи туристов, что на 21,2% выше уровня за аналогичный период прошлого года. Почти половина из общего числа останавливались в частном секторе (квартира, дом), 25,9% — в гостиницах и 14% — в санаториях (пансионатах).