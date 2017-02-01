В бюджет Крыма от туротрасли поступило более 2,3 млрд рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости (Крым). В 2016 году налоговые поступления в крымский бюджет от туристской отрасли составили более 2,3 млрд рублей, сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости (Крым). В 2016 году налоговые поступления в крымский бюджет от туристской отрасли составили более 2,3 млрд рублей, сообщили в
По информации министерства, за 2015 год от этой отрасли бюджет пополнился на 2 млрд 055,1 млн рублей.
«По данным Управления ФНС по Республике Крым, за 2016 год налоговые поступления в бюджет от туристкой отрасли составили 2 млрд 362,87 млн рублей. При этом налоговые поступления в бюджет от субъектов туристкой отрасли составили 2 млрд 343,85 млн рублей», — сообщили в
В этом году Крым посетило 5 млн 573 тысячи туристов, что на 21,2% выше уровня за аналогичный период прошлого года. Почти половина из общего числа останавливались в частном секторе (квартира, дом), 25,9% — в гостиницах и 14% — в санаториях (пансионатах).
Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), накануне Нового года председатель комитета Госсовета Крыма по