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14:47 (мск), источник: РИА Крым

В бюджет Крыма от туротрасли поступило более 2,3 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости (Крым). В 2016 году налоговые поступления в крымский бюджет от туристской отрасли составили более 2,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Минкурортов Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

По информации министерства, за 2015 год от этой отрасли бюджет пополнился на 2 млрд 055,1 млн рублей.

«По данным Управления ФНС по Республике Крым, за 2016 год налоговые поступления в бюджет от туристкой отрасли составили 2 млрд 362,87 млн рублей. При этом налоговые поступления в бюджет от субъектов туристкой отрасли составили 2 млрд 343,85 млн рублей», — сообщили в пресс-службе министерства.

В этом году Крым посетило 5 млн 573 тысячи туристов, что на 21,2% выше уровня за аналогичный период прошлого года. Почти половина из общего числа останавливались в частном секторе (квартира, дом), 25,9% — в гостиницах и 14% — в санаториях (пансионатах).

Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), накануне Нового года председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортной отрасли Алексей Черняк сообщал о том, что доходы от туротрасли в республиканский бюджет составили около 2 млрд рублей. В 2015 году это было 1,3 млрд рублей. По его словам, это связано, в том числе, с тем, что из «тени» удалось вывести около 6 тысяч индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере туризма.

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