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14:45 (мск), источник: Volga News

В области с 1 июля тарифы на электроэнергию поднимутся до 3,84 рубля

С 1 июля 2017 г. в Самарской области поднимутся тарифы на электрическую энергию для населения и приравненным к нему потребителям.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в приказе министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, опубликованном 1 февраля.

Согласно документу, с 1 января до 30 июня 2017 года одноставочный тариф на электроэнергию для населения Самарской области составляет 3,67 руб./кВтч.

С 1 июля по 31 декабря стоимость одного киловатта составит 3,84 руб.

Тарифы указаны с учетом НДС.

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