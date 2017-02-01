В области с 1 июля тарифы на электроэнергию поднимутся до 3,84 рубля

Об этом говорится в приказе министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, опубликованном 1 февраля.

Согласно документу, с 1 января до 30 июня 2017 года одноставочный тариф на электроэнергию для населения Самарской области составляет 3,67 руб./кВтч.

С 1 июля по 31 декабря стоимость одного киловатта составит 3,84 руб.

Тарифы указаны с учетом НДС.