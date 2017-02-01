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15:45 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

До Екатеринбурга докатились еще 60 зеленых НефАЗов

Город прихорашивается к мундиалю.

В конце февраля на улицы Екатеринбурга выйдут 60 низкопольных НефАЗов из новой партии. Об этом сообщил «Уралинформбюро» директор автопредприятия № 6 МОАП Александр Обухов.

После регистрации автобусы поставят на шесть маршрутов: № 1 (ж/д вокзал — Кольцово), № 57 (Пехотинцев — Елизавет), № 21 (Краснолесье — ж/д вокзал), № 43 (Онуфриева — Седова), № 54 (Краснолесье — УрФУ) и № 50 (17 мехколонна — УрФУ).

В 2015 году для уральской столицы закупили 47 автобусов на Минском автозаводе. Год спустя был приобретен 51 НефАЗ, теперь добавится еще 60. Все новички легко узнаваемы: ездят на газу и выкрашены в зеленый цвет.

«Пассажиры сначала беспокоились о взрывоопасности топлива, — отмечает А. Обухов. — Но мы внимательно следим, чтобы все было в порядке. Кроме ежедневных осмотров, каждая машина проходит плановое техобслуживание. Запчасти используем только от производителя. Хорошие отзывы о комфортности салона, только возвышение на задней площадке не всем нравится. Водители оценили систему управления — многие задачи решает электроника. В общем, автопарк Екатеринбурга становится более современным к ЧМ-2018».

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