В Башкирии детям-сиротам вручают ключи от квартир

Здесь сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом общей площадью 132 квадратных метра. Заказчик — администрация муниципального района, застройщик — некоммерческая организация Фонд развития жилищного хозяйства республики. Подрядчик — ООО «Вернум». В доме четыре квартиры. Их общая площадь 33 квадратных метра. Квартиры переданы сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, нуждающимся в предоставлении благоустроенного жилья. Новые квартиры оснащены сантехникой, газовыми плитами, счетчиками учета энергоресурсов, со вкусом выполнена внутренняя отделка. Установлена металлическая входная и межкомнатные двери, на полу — линолеум, потолки натяжные.

Каждая квартира имеет выход на свой придомовой участок. Новосёлы в дальнейшем могут возвести хозяйственные постройки, заложить плодово-ягодный сад, выращивать овощи, высаживать цветы. Немаловажен и тот факт, что квартиры находятся в районном центре, селе Ермекеево.

Ключи новосёлам вручили заместители главы районной администрации Равиль Арсланов и Татьяна Головина.

Представители власти поздравили ребят с получением первых в их жизни квартир, в которых им предстоит начинать самостоятельную жизнь, пожелали счастья, удачи и успехов в новом жилье, тепла и уюта.