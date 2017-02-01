В Башкирии детям-сиротам вручают ключи от квартир
УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Башкортостане
УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. В Башкортостане
Здесь сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом общей площадью 132 квадратных метра. Заказчик — администрация муниципального района, застройщик — некоммерческая организация Фонд развития жилищного хозяйства республики. Подрядчик — ООО «Вернум». В доме четыре квартиры. Их общая площадь 33 квадратных метра. Квартиры переданы сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, нуждающимся в предоставлении благоустроенного жилья. Новые квартиры оснащены сантехникой, газовыми плитами, счетчиками учета энергоресурсов, со вкусом выполнена внутренняя отделка. Установлена металлическая входная и межкомнатные двери, на полу — линолеум, потолки натяжные.
Каждая квартира имеет выход на свой придомовой участок. Новосёлы в дальнейшем могут возвести хозяйственные постройки, заложить
Ключи новосёлам вручили заместители главы районной администрации Равиль Арсланов и Татьяна Головина.
Представители власти поздравили ребят с получением первых в их жизни квартир, в которых им предстоит начинать самостоятельную жизнь, пожелали счастья, удачи и успехов в новом жилье, тепла и уюта.
Равиль Арсланов подчеркнул, что обеспечение