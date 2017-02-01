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15:02 (мск), источник: Noi.md

Китай реализует новые инвестпроекты в Молдове

Китай заинтересован в расширении торгово-экономического сотрудничества с Молдовой и реализации в нашей стране новых инвестиционных проектов.

Источник: Noi.md

Об этом заявил посол Китая в Республике Молдова Чжан Инхунь на встрече с вице-премьером, министром экономики Молдовы Октавианом Калмыком, на которой обсуждались вопросы развития экономических отношений между РМ и КНР, передает NOI.md.

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По сообщению Минэкономики, Чжан Инхунь подчеркнул, что китайские власти уделяют повышенное внимание развитию двусторонних отношений с Молдовой и выступают за их расширение в различных областях. В этом контексте китайский дипломат передал официальное приглашение вице-премьеру Октавиану Калмыку принять участие в Международном бизнес-форуме 14—15 мая, на котором будет обсуждаться внедрение проекта «Шелковый путь», инициированного властями Китая для развития торгово-экономических отношений со странами мира.

В ходе встречи китайский дипломат проинформировал министра экономики Молдовы о внедрении в нашей стране проектов по модернизации систем таможенного контроля, информационной системы Министерства внутренних дел, а также строительстве парка солнечных батарей, выразив готовность инициировать и участвовать в реализации других инвестиционных проектов в РМ.

Октавиан Калмык поблагодарил за приглашение участвовать в работе Форума, отметив, что это станет хорошей возможностью обсудить с властями Китая аспекты развития торгово-экономических отношений между двумя странами, в том числе касающиеся начала переговоров о подписании Соглашения свободной торговли между Молдовой и Китаем.

Говоря о трех внедряемых китайской стороной проектах в Молдове, министр экономики подчеркнул, что правительство заинтересовано в их успешной реализации, поскольку они способствуют выполнению обязательств, взятых центральными органами власти в процессе модернизации и реформирования различных социально-экономических областей страны.

Объем внешней торговли Молдовы с Китаем в январе-ноябре 2016 г. превысил 364 млн. долларов, зарегистрировав рост на 8,27%, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

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