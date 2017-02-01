Китай реализует новые инвестпроекты в Молдове
Китай заинтересован в расширении
Китай заинтересован в расширении
Об этом заявил посол Китая в Республике Молдова Чжан Инхунь на встрече с
По сообщению Минэкономики, Чжан Инхунь подчеркнул, что китайские власти уделяют повышенное внимание развитию двусторонних отношений с Молдовой и выступают за их расширение в различных областях. В этом контексте китайский дипломат передал официальное приглашение
В ходе встречи китайский дипломат проинформировал министра экономики Молдовы о внедрении в нашей стране проектов по модернизации систем таможенного контроля, информационной системы Министерства внутренних дел, а также строительстве парка солнечных батарей, выразив готовность инициировать и участвовать в реализации других инвестиционных проектов в РМ.
Октавиан Калмык поблагодарил за приглашение участвовать в работе Форума, отметив, что это станет хорошей возможностью обсудить с властями Китая аспекты развития
Говоря о трех внедряемых китайской стороной проектах в Молдове, министр экономики подчеркнул, что правительство заинтересовано в их успешной реализации, поскольку они способствуют выполнению обязательств, взятых центральными органами власти в процессе модернизации и реформирования различных
Объем внешней торговли Молдовы с Китаем в