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15:25 (мск), источник: Om1.ru

Ремонт дорог в Омске начнется в мае

В этом году непосредственно на ремонт городских магистралей планируется направить не менее 1 млрд рублей.

Источник: Om1.ru

Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции мэр Вячеслав Двораковский, к работам планируется приступить уже в мае, сразу после завершения аукционов по выбору подрядчиков и подписания контрактов (в 2016 году, напомним, масштабный ремонт начался с Соборной площади 11 мая). Все процедуры общается провести в сжатые сроки, при этом обеспечив контроль качества работ.

Вячеслав Двораковский, мэр Омска:

 — В прошлом году мы отремонтировали более 10% площади дорог Омска с твердым покрытием. Затратили на это 1,3 млрд рублей, которые получили, в том числе, из федерального и регионального дорожных фондов. В этом году мы планируем направить не менее 1 млрд рублей. Потенциальные подрядчики, насколько я знаю, уже готовятся: покупают необходимую специализированную технику, делают запасы качественных материалов. По опыту они знают, что спрос с них будет самый жесткий. Так было в прошлом году, так будет и в этом.

Главная новость по теме Двораковский уверил, что ремонт дорог в Омске в этом году будет не хуже, чем в прошлом.

Также градоначальник отметил, что в декабре Горсовет согласился выделить из внутренних резервов дополнительные 150 млн рублей для строительства и ремонта пешеходных дорожек, линий освещения, междворовых проездов. Кроме того, еще около 300 млн рублей муниципалитет планирует получить в рамках федерального проекта «ЖКХ и городская среда».

Напомним, Омская область участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги», рассчитанной до 2025 года, разработав одноименный проект, который призван привести в порядок дороги Омска и трассы в радиусе 100 км от него. После всех согласований регион сможет ежегодно распределять на ремонт и содержание дорожных объектов 1 млрд рублей из федерального бюджета, еще 950 млн софинансирует облбюджет и 50 млн городская казна.

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