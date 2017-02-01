С перевозчиками-нелегалами город намерен бороться и дальше

Отвечая на болезненный для омичей вопрос об отмене дублирующих маршрутов, мэр заявил: он уверен — через некоторое время в городе выстроится новая маршрутная сеть, к которой горожане привыкнут. Сегодняшние сложности — следствие того, что начал работать 220-й федеральный закон. В его рамках ведётся и борьба с перевозчиками-нелегалами. Они стали терять сверхприбыли, уже ставшие для них привычными. Это, разумеется, не нравится и вызывает протесты.



Попросили мэра оценить и перспективы работ по ремонту городских дорог в нынешнем году.



Оценивая готовность города к предстоящему весеннему паводку, мэр сообщил, что вывезено 25 процентов снега. Сейчас муниципальные службы активизируются, чтобы успеть убрать остальное.



Мэр также отметил, что в нынешнем году город приобретает на 70 миллионов дорожной техники, чтобы будущей зимой улучшить обслуживание омских улиц и магистралей.