С перевозчиками-нелегалами город намерен бороться и дальше
Сегодня мэр Омска Вячеслав Двораковский встретился с журналистами. Градоначальник рассказал в чем была необходимость создания новой маршрутной сети и перспективах дорожного ремонта.
Сегодня мэр Омска Вячеслав Двораковский встретился с журналистами. Градоначальник рассказал в чем была необходимость создания новой маршрутной сети и перспективах дорожного ремонта.
Отвечая на болезненный для омичей вопрос об отмене дублирующих маршрутов, мэр заявил: он уверен — через некоторое время в городе выстроится новая маршрутная сеть, к которой горожане привыкнут. Сегодняшние сложности — следствие того, что начал работать 220-й федеральный закон. В его рамках ведётся и борьба с
Попросили мэра оценить и перспективы работ по ремонту городских дорог в нынешнем году.
Оценивая готовность города к предстоящему весеннему паводку, мэр сообщил, что вывезено 25 процентов снега. Сейчас муниципальные службы активизируются, чтобы успеть убрать остальное.
Мэр также отметил, что в нынешнем году город приобретает на 70 миллионов дорожной техники, чтобы будущей зимой улучшить обслуживание омских улиц и магистралей.