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15:23 (мск), источник: Вести - Омск

С перевозчиками-нелегалами город намерен бороться и дальше

Сегодня мэр Омска Вячеслав Двораковский встретился с журналистами. Градоначальник рассказал в чем была необходимость создания новой маршрутной сети и перспективах дорожного ремонта.

Отвечая на болезненный для омичей вопрос об отмене дублирующих маршрутов, мэр заявил: он уверен — через некоторое время в городе выстроится новая маршрутная сеть, к которой горожане привыкнут. Сегодняшние сложности — следствие того, что начал работать 220-й федеральный закон. В его рамках ведётся и борьба с перевозчиками-нелегалами. Они стали терять сверхприбыли, уже ставшие для них привычными. Это, разумеется, не нравится и вызывает протесты.

Попросили мэра оценить и перспективы работ по ремонту городских дорог в нынешнем году.

Оценивая готовность города к предстоящему весеннему паводку, мэр сообщил, что вывезено 25 процентов снега. Сейчас муниципальные службы активизируются, чтобы успеть убрать остальное.

Мэр также отметил, что в нынешнем году город приобретает на 70 миллионов дорожной техники, чтобы будущей зимой улучшить обслуживание омских улиц и магистралей.

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