В уфимском Сипайлово устраняют колейность дорог

Как сообщили в мэрии, за минувшие с утки были очищены улицы Академика Королева, Маршала Жукова, Юрия Гагарина, Набережной реки Уфы, Натальи Ковшовой, М. Рыльского. Расширяются проезжие части и вывозится снег с улиц Комсомольской, Лесотехникума, бульвара Молодежный, Лесного проезда, 50 лет СССР и других.

Всего с улиц Октябрьского района вывезено более 4 тысяч кубометров снега.