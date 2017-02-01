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15:22 (мск), источник: ИА Башинформ

В уфимском Сипайлово устраняют колейность дорог

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В уфимском микрорайоне Сипайлово устраняют колейность и снежный накат на дорогах.

Как сообщили в мэрии, за минувшие с утки были очищены улицы Академика Королева, Маршала Жукова, Юрия Гагарина, Набережной реки Уфы, Натальи Ковшовой, М. Рыльского. Расширяются проезжие части и вывозится снег с улиц Комсомольской, Лесотехникума, бульвара Молодежный, Лесного проезда, 50 лет СССР и других.

Всего с улиц Октябрьского района вывезено более 4 тысяч кубометров снега.

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