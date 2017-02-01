В уфимском Сипайлово устраняют колейность дорог
УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В уфимском микрорайоне Сипайлово устраняют колейность и снежный накат на дорогах.
УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В уфимском микрорайоне Сипайлово устраняют колейность и снежный накат на дорогах.
Как сообщили в мэрии, за минувшие с утки были очищены улицы Академика Королева, Маршала Жукова, Юрия Гагарина, Набережной реки Уфы, Натальи Ковшовой, М. Рыльского. Расширяются проезжие части и вывозится снег с улиц Комсомольской, Лесотехникума, бульвара Молодежный, Лесного проезда, 50 лет СССР и других.
Всего с улиц Октябрьского района вывезено более 4 тысяч кубометров снега.