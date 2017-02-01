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15:57 (мск), источник: Вести - Омск

К уборке снега с крыш домов приступила специальная техника

Новые снегоуборочные машины облегчают работу коммунальщикам. Особое внимание управляющие компании уделяют и уборке от снега дворов. Таким образом пытаются предотвратить весеннее подтопление.

Эта снегоуборочная машина позволяет в разы быстрее очистить крышу жилого дома. Лопаты используют лишь в труднодоступных для техники местах.

Уборка крыш — работа плановая, однако есть дома, которые очищают в первую очередь, там где существует вероятность подтопления кровель. Таких объектов в Октябрьском округе только у одной управляющей компании порядка 20. Впрочем убирают снег не только с крыш, но и во дворах. Таким образом — готовятся предотвратить паводок.

Тем не менее во дворах снега все еще много. В этом году в Омске осадков выпало гораздо больше чем в прошлом. Согласно отчетам мэрии — с городских улиц уже вывезено 375 тысяч кубометров снега. Предотвратят ли коммунальщики разгул паводка будущей весной — покажет время. Между тем, помочь очистить город может каждый. В округах открыты полигоны.

Прием снега без твёрдых бытовых отходов от организаций, предприятий и частных лиц идет круглосуточно, бесплатно и без талонов. Выходных дней нет. Узнавать адреса «снежных» свалок можно, позвонив в департамент городского хозяйства Омска.

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