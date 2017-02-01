Глава РЖД анонсировал подорожание билетов на поезда дальнего следования

«Цена билета для пассажиров дальнего следования вырастет на 3,9 процента, то есть ниже прогнозируемой инфляции», — заявил Белозеров.

Как отмечает агентство, ранее сообщалось, что все пассажирские поезда дальнего следования включены в систему динамического ценообразования. При формировании стоимости проезда она учитывает категорию места, день недели, глубину продажи и уровень спроса при формировании стоимости билетов.

1 февраля РЖД также объявили о возможном увеличении глубины продажи билетов до четырех месяцев.

Осенью 2016 года правительство России обнулило НДС на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании. В Минтрансе дополнительный доход Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД, занимающаяся перевозками на дальние расстояния) от обнуления НДС оценивали в 15,7 миллиарда рублей в год при сохранении цен на билеты.