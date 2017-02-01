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16:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава РЖД анонсировал подорожание билетов на поезда дальнего следования

Российские железные дороги (РЖД) анонсировали увеличение стоимости билетов на поезда дальнего следования. Об этом заявил президент РЖД Олег Белозеров, передает Rambler News Service.

Источник: РИА "Новости"

«Цена билета для пассажиров дальнего следования вырастет на 3,9 процента, то есть ниже прогнозируемой инфляции», — заявил Белозеров.

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Как отмечает агентство, ранее сообщалось, что все пассажирские поезда дальнего следования включены в систему динамического ценообразования. При формировании стоимости проезда она учитывает категорию места, день недели, глубину продажи и уровень спроса при формировании стоимости билетов.

1 февраля РЖД также объявили о возможном увеличении глубины продажи билетов до четырех месяцев.

Осенью 2016 года правительство России обнулило НДС на пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем следовании. В Минтрансе дополнительный доход Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД, занимающаяся перевозками на дальние расстояния) от обнуления НДС оценивали в 15,7 миллиарда рублей в год при сохранении цен на билеты.

Комментарии
16
Александр Шипов
Можно не включая российского ТВ точно сказать что там раскажут по поводу той или иной ситуации.
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Александр Шипов
Ничего, скоро летающий УЁ-мобиль сделают, по три штуки на семью, тогда РЖДшники и поплачут.
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Иван Петров
Надо звать на помощь Малюту или Сансона. Они знают точно.
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