Прикамье получит субсидии на оказание высокотехнологичной медпомощи и развитие санавиации

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на оказание ВМП Пермскому краю выделено из федерального бюджета 91, 1 млн руб. В 2017 году высокотехнологичную медпомощь получат более 18,5 тыс. жителей Прикамья. Она будет оказана в 14 медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Пермского края, и в федеральных клиниках России.

В 2016 году региональным Минздравом последовательно наращивались объемы оказания ВМП как за счет средств ОМС, так и за счет бюджетов Пермского края и Российской Федерации. В прошлом году 17 312 жителей региона получили уникальную, дорогостоящую медпомощь.



На оказание медицинской помощи с применением авиации Прикамью выделено 15,5 млн руб. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено порядка 115 млн руб. В этом году отделение санавиации Пермской краевой клинической больницы планирует осуществить 242 вылета и 4709 выездов санитарной авиации.