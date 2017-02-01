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16:06 (мск), источник: Коммерсантъ

Прикамье получит субсидии на оказание высокотехнологичной медпомощи и развитие санавиации

Правительство РФ выделило регионам субсидии на оказание гражданам РФ высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС), и медпомощи с применением авиации на 2017 год.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на оказание ВМП Пермскому краю выделено из федерального бюджета 91, 1 млн руб. В 2017 году высокотехнологичную медпомощь получат более 18,5 тыс. жителей Прикамья. Она будет оказана в 14 медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Пермского края, и в федеральных клиниках России.

В 2016 году региональным Минздравом последовательно наращивались объемы оказания ВМП как за счет средств ОМС, так и за счет бюджетов Пермского края и Российской Федерации. В прошлом году 17 312 жителей региона получили уникальную, дорогостоящую медпомощь.

На оказание медицинской помощи с применением авиации Прикамью выделено 15,5 млн руб. В краевом бюджете на эти цели предусмотрено порядка 115 млн руб. В этом году отделение санавиации Пермской краевой клинической больницы планирует осуществить 242 вылета и 4709 выездов санитарной авиации.

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