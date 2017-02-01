В Крыму прекратили регистрацию старых касс

«В соответствии с федеральным законодательством, хозяйствующие субъекты, которые используют в своей деятельности ККТ, должны полностью перейти на технику, способную не только отбивать привычный кассовый чек, но и в реальном режиме времени передавать сведения о покупке в налоговый орган, а также покупателям», — пояснили в налоговом органе.

Замена техники проходит в несколько этапов. И если до 1 февраля регистрация кассовой техники шла в добровольном порядке, то с сегодняшнего дня старая техника на учет уже не ставится, но может использоваться до 1 июля 2017 года.

После 1 июля все организации и предприниматели, которые в настоящее время применяют контрольно-кассовую технику, уже будут обязаны применять кассы только с модулем передачи данных. Также с сегодняшнего дня с установленных кассовых машин, сведения о покупках будет передаваться на сервер ФНС России не в тестовом, а в стандартном порядке.

По состоянию на конец января 2017 года крымские организации и предприниматели приобрели и зарегистрировали в налоговых органах 550 единиц новой кассовой техники. Однако это только 3,5% от необходимого количества.