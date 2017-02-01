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16:44 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму прекратили регистрацию старых касс

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости (Крым). С сегодняшнего дня в Республике Крым прекращена регистрация контрольно-кассовой техники старого образца, не обеспечивающей передачу фискальных документов в налоговые органы. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с федеральным законодательством, хозяйствующие субъекты, которые используют в своей деятельности ККТ, должны полностью перейти на технику, способную не только отбивать привычный кассовый чек, но и в реальном режиме времени передавать сведения о покупке в налоговый орган, а также покупателям», — пояснили в налоговом органе.

Замена техники проходит в несколько этапов. И если до 1 февраля регистрация кассовой техники шла в добровольном порядке, то с сегодняшнего дня старая техника на учет уже не ставится, но может использоваться до 1 июля 2017 года.

После 1 июля все организации и предприниматели, которые в настоящее время применяют контрольно-кассовую технику, уже будут обязаны применять кассы только с модулем передачи данных. Также с сегодняшнего дня с установленных кассовых машин, сведения о покупках будет передаваться на сервер ФНС России не в тестовом, а в стандартном порядке.

По состоянию на конец января 2017 года крымские организации и предприниматели приобрели и зарегистрировали в налоговых органах 550 единиц новой кассовой техники. Однако это только 3,5% от необходимого количества.

«Максимальное количество зарегистрировано в Ялте, меньше всего — в Красноперекопском районе. При этом всего хозяйствующим субъектам Республики Крым предстоит заменить или модернизировать более 16 тысяч единиц контрольно-кассовой техники», — резюмировали в УФНС.

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