Тарифы на воду повысят еще дважды — эксперт

Подробнее рост тарифа на холодную воду в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

(текст публикуется на языке оригинала).

Обґрунтування подорожчання холодної води, яке надав «Київводоканал», є вичерпним?

— Насправді воно абсолютно логічне. Тому що якщо ми звернемося до структури тарифу, а її можна подивитися взагалі у відкритих джерелах на сайті НКРЕ КП, то в вартості водопостачання 32,2% складає оплата праці з всіма відрахуваннями. Відповідно, в структурі тарифів на водовідведення така цифра складає 42%. Тобто якщо ми говоримо про те, що уряд з 1 січня підняв мінімальну заробітну платню вдвічі, до 3200 гривень, то, відповідно, зросли витрати на таку оплату праці, яка безпосередньо врахована в тарифі на наше постачання. Відповідно, зростають також податки, які необхідно сплатити з таких нарахувань. І це призводить до необхідності перегляду тарифів. Такий перегляд подається вже на розгляд комісії, і, в принципі, що стосується водоканалу, це абсолютно нормальна ситуація, коли вони мають право на перегляд таких тарифів, адже їм потрібно враховувати обов’язкові нарахування з таких заробітних плат.

Які ще складники є в формуванні тарифу на холодну воду?

— Третину складає електроенергія. Також є різні ремонти, різні матеріали, реагенти, амортизація обладнання, фінансові різні витрати, які пов’язані взагалі з наданням таких послуг. І, відповідно, також якісь інші адміністративні витрати, прибуток самих підприємств. Тому що це ж комерційні підприємства, вони ж працюють задля отримання прибутку. При зміні будь-яких складових змінюється і вартість цих послуг.

Тобто зараз ми спостерігаємо необхідність збільшення Фонду оплати праці працівникам «Київводоканалу»?

— Абсолютно. Це якраз наслідки такого підняття мінімальної заробітної платні. Хоча Кабмін казав, що це жодним чином не призведе до будь-яких зростань цін, тарифів, тому що це жодним чином не пов’язано, це тільки сприятиме зросту доходів громадян. Але насправді воно тягне за собою цілий ряд процесів, і не забуваємо про те, що також зросла вартість паливно-мастильних матеріалів. Вони також входять у собівартість тарифів. А зросла вона з 1 січня за рахунок збільшення акцизів. Це відповідно до проекту бюджету, який подавав Кабмін і розглядали наші шановні народні депутати, які прийняли збільшення акцизу. Звичайно, що це все закладається у інші тарифи, і ми бачимо зростання і відповідну інфляцію.

Очікується одне підвищення ціни на електроенергію для промислових споживачів, а потім ще для населення. Тобто ми побачимо ще два підвищення вартості води?

— Абсолютно. Тому що, як я вже казав, цей пункт складає 33,8% у вартості водопостачання і 29,4% — у вартості тарифу на централізоване водовідведення. Відповідно, збільшення вартості електроенергії тягне збільшення вартості і самого водопостачання і водовідведення. І не забуваємо, що воно також опосередковано збільшує вартість інших матеріалів. В тому числі паливно-мастильних. В тому числі ми розуміємо, що йде певна інфляція, відповідно до інфляції збільшення вартості, здорожчання відбувається реагентів, які використовуються для знезараження такої води. Тобто ми маємо постійно діюче зростання цін, яке підкріплюється інфляцією, і ми не можемо його зупинити.

Це здорожчання буде відбуватися локально тільки в Києві?

— Ні, це взагалі така ситуація спостерігається в цілому по країні. І всі компанії є ліцензіатами, тобто вони затверджують свій тариф, тому що фактично є монополістами на цьому ринку. Відповідно, до кожного свого регіону вони подають такі тарифи і затверджують в НКРЕ КП. Є цілий перелік компаній, які подають свої розрахунки, і, відповідно, кожна компанія має свою вартість, яка затверджена в тарифі. Тобто вона різниться по Україні.

В якому стані знаходяться зараз водопровідні мережі, зокрема в столиці?

— Те, що відбувається зараз, не є прийнятним. Ми доживаємо на тому обладнанні здебільшого, яке було ще закладено за часів СРСР, з невеликими відмінностями щодо певної заміни, будівництва тощо. Звичайно, що вартість цих робіт також не дешева. І, на жаль, ми не бачимо якогось прогресу в тому, щоб покращувалася наша система мереж. Ми бачимо постійно відбуваються аварії, виникають певні проблеми, і для того, щоб наприклад, замінити за нетривалий час всі мережі, які вже фактично вичерпали ресурс свій, потрібно ще більше збільшувати тарифи. Звичайно, що на це, наскільки я розумію, КНРЕ КП не може піти, тому що це значне здорожчання тарифу. І не забуваємо також, що здорожчання тарифу також призводить до того, що споживачі починають економити і споживати менше, що тягне за собою нове здорожчання тарифу. При меншому споживанні збільшуються витрати, тариф знову ж таки зростає.

Якщо тариф збільшиться, боржників стане ще більше?

— Так, звичайно. Як правило, як показує практика, при збільшенні тарифу якраз кількість боржників зростає. І, знову ж таки, як показує практика, це як правило боржники, які реально можуть платити. І проблема здебільшого полягає якраз у відсутності культури сплати. Ми ж розуміємо, що в нас немає ні пені, ні якихось штрафних санкцій, відповідно, це не сприяє своєчасній сплаті за комунальні послуги. Плюс ми повинні розуміти, що багато людей зараз оформили субсидії. І сплата безпосередньо до самого постачальника мала б відбуватися. Наскільки вона проводиться своєчасно, це вже питання інше. І це вже взаємовідносини і взаєморозрахунки між постачальниками води, постачальниками комунальних послуг та державою.

Ранее экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко заявил в эфире «ГС», что на сегодняшний день в государстве нет эффективной функции регулирования монополий, предоставляющих услуги ЖКХ.