Волгоград получит 266 млн рублей на реконструкцию Центральной набережной

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, распоряжение о предоставлении субсидии уже подписано председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Первый этап проекта по обустройству территории Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии в текущем году предусматривает реконструкцию наружного электроснабжения и существующей причальной стенки в границах речного порта. Следующим этапом будет проведено благоустройство территории.