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17:44 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоград получит 266 млн рублей на реконструкцию Центральной набережной

Федеральные власти выделят 266 миллионов рублей на реконструкцию Центральной набережной Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной администрации, распоряжение о предоставлении субсидии уже подписано председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.

Первый этап проекта по обустройству территории Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии в текущем году предусматривает реконструкцию наружного электроснабжения и существующей причальной стенки в границах речного порта. Следующим этапом будет проведено благоустройство территории.

«Центральная набережная считается “визитной карточкой” региона и нуждается в обновлении. Построенная более полувека назад, по техническому состоянию и уровню благоустройства она не отвечает современным требованиям», — отметили в пресс-службе.

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