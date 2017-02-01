Волгоград получит 266 млн рублей на реконструкцию Центральной набережной
Федеральные власти выделят 266 миллионов рублей на реконструкцию Центральной набережной Волгограда.
Федеральные власти выделят 266 миллионов рублей на реконструкцию Центральной набережной Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Первый этап проекта по обустройству территории Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии в текущем году предусматривает реконструкцию наружного электроснабжения и существующей причальной стенки в границах речного порта. Следующим этапом будет проведено благоустройство территории.
«Центральная набережная считается “визитной карточкой” региона и нуждается в обновлении. Построенная более полувека назад, по техническому состоянию и уровню благоустройства она не отвечает современным требованиям», — отметили в