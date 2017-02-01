Проблемы с банковскими карточками могут быть ночью 4 февраля
Держатели банковских платежных карт могут столкнуться с проблемами в их обслуживании ночью 4 февраля, сообщает Sputnik со ссылкой на банковский процессинговый центр.
Держатели банковских платежных карт могут столкнуться с проблемами в их обслуживании ночью 4 февраля, сообщает Sputnik со ссылкой на банковский процессинговый центр.
По информации центра, с 2.00 до 6.00 4 февраля возможны перерывы в обслуживании держателей банковских карточек при проведении денежных операций в банкоматах, инфокиосках, организациях торговли и сервиса, пунктах выдачи наличных и так далее.
Данные проблемы будут вызваны проводимыми технологическими работами, поэтому Банковский процессинговый центр приносит извинения за временные неудобства.