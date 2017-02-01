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17:46 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Руководитель «Ростовской транспортной компании» покинул свой пост

В Ростове руководитель компании, отвечающей за работу трамваев в городе, Владимир Шкунденков написал заявление по собственному желанию.

Источник: Юга.ру

Исполняющим обязанности директора назначен бывший заместитель руководителя Валерий Гаркушин. Об этом сообщает пресс-служба «Ростовского городского транспорта».

Как сообщали Юга.ру, по состоянию на 19 декабря две ростовские транспортные компании — МУП «Ростовская транспортная компания» и ООО «РТК РусЭлТранс» задолжали ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за электричество более 21 млн рублей. При этом сообщалось, что основная часть долга лежит на РТК. Средняя просрочка составляла три месяца.

Ранее к «Ростовской транспортной копании» был подан иск в суд от ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» о взыскании 18 млн рублей долга.

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