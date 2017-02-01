Руководитель «Ростовской транспортной компании» покинул свой пост
В Ростове руководитель компании, отвечающей за работу трамваев в городе, Владимир Шкунденков написал заявление по собственному желанию.
В Ростове руководитель компании, отвечающей за работу трамваев в городе, Владимир Шкунденков написал заявление по собственному желанию.
Исполняющим обязанности директора назначен бывший заместитель руководителя Валерий Гаркушин. Об этом сообщает
Как сообщали Юга.ру, по состоянию на 19 декабря две ростовские транспортные компании — МУП «Ростовская транспортная компания» и ООО «РТК РусЭлТранс» задолжали ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за электричество более 21 млн рублей. При этом сообщалось, что основная часть долга лежит на РТК. Средняя просрочка составляла три месяца.
Ранее к «Ростовской транспортной копании» был подан иск в суд от ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» о взыскании 18 млн рублей долга.