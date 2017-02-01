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18:10 (мск), источник: РИА Новости

Крымские бизнесмены получат право бесплатно участвовать в Ялтинском форуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские предприниматели получат право бесплатно участвовать в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), сообщил сопредседатель организации «Деловая Россия», председатель правления фонда ЯМЭФ Андрей Назаров.

Источник: РИА Новости

«В этом году повестка будет не только экономически насыщенной, но и культурно-спортивной. Мы уверены, что такая программа привлечет то количество людей, которых мы хотели видеть, полторы тысячи человек. В том числе принято решение, что крымские предприниматели будут участвовать бесплатно», — приводят слова Назарова власти республики.

В рамках форума пройдет несколько пленарных заседаний, в том числе посвященных экономическим трендам всего мира и России.

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2016 прошел с 14 по 16 апреля, в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран. В ходе форума подписаны 12 инвестиционных соглашений на общую сумму около 70 миллиардов рублей. Третий форум пройдет с 20 по 22 апреля 2017 года.

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