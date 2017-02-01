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20:41 (мск), источник: ИА Башинформ

Молодежи Уфы предложат на ярмарке более 800 вакансий

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Более 800 рабочих мест предложат уфимской молодежи на предстоящей 2 февраля ярмарке вакансий. Организатор многопрофильной ярмарки — городской Центр занятости населения.

Источник: Башинформ

Свои вакансии молодежи предложат 45 предприятий и организаций из различных отраслей и сфер деятельности.

В числе предлагаемых рабочих мест — инженер, менеджер, мастер строительных и монтажных работ, преподаватель, водитель, сборщик мебели, электрик, кондитер, плотник, кондуктор, электрогазосварщик, администратор.

Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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