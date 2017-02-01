В Минской области утверждены фиксированные тарифы на ЖКУ на 2017 год
Документом, в частности, установлены тарифы на
Документом, в частности, установлены тарифы на
1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области утверждены фиксированные тарифы на
Документом, в частности, установлены тарифы на
Также решением Миноблисполкома утверждены фиксированные тарифы на ЖКУ, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат. Что касается технического обслуживания жилого дома, то в расчете на 1 кв.м общей площади тариф равен Br0,1155. Фиксированный тариф на водоснабжение — Br0,83 (за 1 куб.м), на водоотведение (канализацию) — Br0,69 (за 1 куб.м). Техническое обслуживание лифта — Br1,33 с одного проживающего в месяц.
В отношении нежилых помещений фиксированный тариф на услуги по капитальному ремонту в многоквартирном жилом доме, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, установлен в размере Br0,5055 (без НДС) за 1 кв.м общей площади в месяц.
Решение вступает в силу после его официального опубликования.