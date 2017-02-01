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19:13 (мск), источник: БЕЛТА

В Минской области утверждены фиксированные тарифы на ЖКУ на 2017 год

Документом, в частности, установлены тарифы на жилищно-коммунальные услуги, субсидируемые государством.

Источник: БЕЛТА

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области утверждены фиксированные тарифы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению на 2017 год. Это закреплено решением Минского облисполкома № 1240 от 28 декабря 2016 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

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Документом, в частности, установлены тарифы на жилищно-коммунальные услуги, субсидируемые государством. Так, стоимость водоснабжения не может превышать Br0,5301 за 1 куб.м, водоотведения (канализации) — Br0,354 за 1 куб.м. Фиксированный тариф на техническое обслуживание 1 кв.м общей площади жилого дома в месяц не превысит Br0,1, а на капитальный ремонт — Br0,088 также в расчете на 1 кв.м общей площади в месяц. За техническое обслуживание лифта с одного проживающего будет ежемесячно взиматься — Br1,19.

Также решением Миноблисполкома утверждены фиксированные тарифы на ЖКУ, обеспечивающие полное возмещение экономически обоснованных затрат. Что касается технического обслуживания жилого дома, то в расчете на 1 кв.м общей площади тариф равен Br0,1155. Фиксированный тариф на водоснабжение — Br0,83 (за 1 куб.м), на водоотведение (канализацию) — Br0,69 (за 1 куб.м). Техническое обслуживание лифта — Br1,33 с одного проживающего в месяц.

В отношении нежилых помещений фиксированный тариф на услуги по капитальному ремонту в многоквартирном жилом доме, обеспечивающий полное возмещение экономически обоснованных затрат, установлен в размере Br0,5055 (без НДС) за 1 кв.м общей площади в месяц.

Решение вступает в силу после его официального опубликования.

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