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06:58 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси в 2017 году планируется увеличить производство молока и мяса

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2017 году в Беларуси планируется увеличить объемы производства молока и мяса, сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц после итоговой коллегии, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2016

«Мы планируем в 2017 году значительно увеличить объем производства молока. Кроме того, увеличим объем производства мяса КРС — на 8%, свинины — на 10%, а также значительно нарастим производство говядины, мяса птицы», — отметил министр и подчеркнул, что результаты работы за январь позволяют рассчитывать на выполнение планов.

В отрасли есть резервы для наращивания производства и в животноводстве, и в растениеводстве. «Ими необходимо просто правильно воспользоваться. Например, в молочной отрасли мы по итогу прошлого года реализовали 90% молока, но стоит задача выйти на 95%. За счет увеличения товарности молока можно будет дозагрузить наши предприятия, производить больше масла, сыра, чтобы и молочные предприятия зарабатывали, и сельхозорганизации. Такие резервы есть и в земледелии», — сказал он.

Говоря об итогах работы отрасли за год, министр отметил, что год для сельхозпредприятий Беларуси был непростым. Вместе с тем обеспечена положительная динамика развития сектора АПК, темп роста валовой продукции во всех категориях хозяйств — 103,4%. При этом обеспечили получение валютной выручки по организациям Минсельхозпрода в $2,2 млрд (100,5%).

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